В парках ЗАО москвичи делают нашлемники для бойцов СВО и пишут им письма

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

В двух парках Западного административного округа (ЗАО) в рамках проекта "Зима в Москве" проходят мастер-классы, где детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников специальной военной операции (СВО). Там же организованы пункты приема гуманитарной помощи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать индивидуальные средства защиты для бойцов – нашлемники. А в парке "Никулино" юные москвичи пишут письма с пожеланиями и складывают их в виде фронтовых треугольников.

Как рассказал заместитель руководителя детского парка "Фили" Алексей Мельников, 26 декабря в 15:00 мастер-класс проведут общественные советники района Филевский Парк. С начала СВО они сотрудничают с одной из штурмовых бригад – создают нашлемники для воинов, маскировочные накидки "Леший" для снайперов, а также отправляют на фронт гуманитарную помощь.

Присоединиться к занятию может любой желающий. Для этого нужно подойти в указанное время к павильону "Мастерская Деда Мороза". Мастер-классы от общественных советников района продолжатся и после Нового года. Следующие занятия запланированы на 16 и 30 января, начало – в 14:00.

Технология плетения нашлемников похожа на изготовление маскировочных сеток. В вязаную основу вплетают прочные ленты из специального полимерного материала с камуфляжным рисунком. Выбор расцветки зависит от местности, где находятся бойцы, и от времени года.

Все, кто освоит это ремесло на мастер-классах, смогут присоединиться к опытным волонтерам. Супруги Виталий и Ксения Ивановы из района Дорогомилово посетили одно из таких занятий и теперь планируют применять полученные навыки. Они отметили, что их вдохновляют отзывы бойцов с передовой. Современная маскировка крайне важна для военных, поэтому у добровольцев всегда много работы, и помощь очень нужна.

Например, новых волонтеров ждут в мастерской организации "Золотые руки ангела" в районе Кунцево. Как пояснила руководитель кунцевского отделения "Молодогвардеец" Амира Магомедова, там готовы предоставить возможность всем желающим применить навыки, полученные на мастер-классах.

Тем, кто не смог посетить занятия в парке "Фили", уроки могут провести волонтеры организации "Золотые руки ангела". Связаться с ними можно через их телеграм-канал или официальный сайт.

Москвичи, обучившиеся плетению нашлемников, могут стать постоянными помощниками своих наставников – общественных советников района Филевский Парк. Волонтерская мастерская находится по адресу Большая Филевская улица, дом 17, строение 2. Там ждут всех, кто хочет помочь участникам СВО, в будние дни с 09:00 до 21:00.

Мастера по изготовлению средств защиты также востребованы в волонтерских пунктах поселка Рублево. Мастерские открыты ежедневно с 15:00 до 21:00 в здании администрации на Советской улице, доме 11а, и в храме Иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" на улице Василия Ботылева, доме 45.

Также в мастерских Деда Мороза в парках "Фили" и "Никулино" дети могут научиться делать объемные открытки и складывать письма-треугольники. Занятия рассчитаны на семейное посещение.

В парке "Фили" ближайшие мастер-классы пройдут 10 января в 11:00, 11 января – в 12:00, а также 17 января – в 13:00 и 18 января – в 11:00. В парке "Никулино" занятия будут проходить весь январь по субботам и воскресеньям, начало – в 16:00.

В обоих парках продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Они расположены в павильонах "Мастерская Деда Мороза" рядом с катками. Пункты работают по пятницам, субботам и воскресеньям: в парке "Фили" – с 10:00 до 20:00, в парке "Никулино" – с 16:00 до 18:00.

Для участников СВО можно приносить теплую одежду, термобелье, портативные электрогрелки для рук, стельки с подогревом, а также продукты длительного хранения в фабричной упаковке.

Также помощь участникам спецоперации, детям из новых регионов и бездомным животным в приютах можно оказать в павильонах "Фабрика подарков". Все желающие могут принести средства личной гигиены, теплые аксессуары, кондитерские наборы, игрушки, книги, зоотовары и другие предметы.

