В Госдуме рассмотрят проект о досрочном лишении мандата депутата Дзюбы

Фото: er.ru

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена Думы по энергетике Виктора Дзюбы от партии Единая Россия. Это следует из электронной базы палаты парламента.

Согласно документу, депутат, избранный по Тульскому одномандатному округу № 183, сам подал письменное заявление о сложении полномочий начиная с 16 февраля 2026 года. Планируется, что Госдума рассмотрит вопрос на пленарном заседании 17 февраля 2026 года.

Ранее Владимир Путин освободил Олега Храмова от должности замсекретаря Совбеза. Его место занял Максим Кутомкин.

До этого глава государства назначил директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства.