Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российских войск на Украине. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на оперативное командование польской армии.

Ведомство в соцсети X уточнило, что истребители были подняты по тревоге. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также были приведены в высшую степень боевой готовности.

Польские военные утверждают, что принятые меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности на граничащих с "уязвимыми районами" территориях.

В конце октября польская армия заявила о перехвате российского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 над Балтийским морем. Для этого в небо были подняты 2 истребителя Военно-воздушных сил Польши.

По версии польской армии, российское судно якобы занималось разведкой в международном воздушном пространстве. При этом план полета не был согласован, а транспондер – выключен.