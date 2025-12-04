Форма поиска по сайту

04 декабря, 18:18

Город

Кремлевская новогодняя елка пройдет в Москве с 25 декабря по 8 января

Фото: kremlevskaya-elka.mtuf.ru

Кремлевская новогодняя елка пройдет в Большом зале столичного Государственного Кремлевского дворца с 25 декабря по 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской Федерации профсоюзов.

Представление "Заветные куранты" будет проходить каждый день с 10:30, 14:00 и 18:00, кроме 1 января. Цикл сеансов завершит "Патриаршая елка" для воспитанников воскресных школ. Мероприятие начнется еще с фойе, отметили в пресс-службе.

"Художественное оформление и интерактивная программа перенесут гостей в старинный город с резными теремами, в царство Матушки-зимы и Лукоморье. Юных посетителей встретят богатыри, кот ученый, Тетушка-Метелица и другие сказочные персонажи", – заявила зампред федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

Анимационная программа в фойе и сам спектакль объединены единым сюжетом. Даже костюмы и игрушки на елке дадут зрителям подсказки, которые сложатся в единую картину во время представления.

Подготовка к проекту шла в течение всего года. Конкурс идей для новой сказки был запущен сразу после новогодних праздников 2024–2025 годов. Затем, весной и летом, написан сценарий и появились первые эскизы костюмов и декораций. Всего над "Заветными курантами" работали свыше 500 профессионалов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году в столичных парках, скверах и во дворах откроют 4 312 объектов для зимнего отдыха. В частности, появятся 1 295 катков, из которых 214 с искусственным льдом, 429 лыжных трасс общей протяженностью более 700 километров, 211 ледяных горок и 20 снежных городков, 2 320 универсальных площадок для зимних видов спорта и многое другое.

