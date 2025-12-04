Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:54

Транспорт

В Москве украсили к Новому году сразу 4 станции метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В московском метро на четырех станциях установили праздничные инсталляции, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

На "Трубной" вдоль арочных конструкций развесили более 400 украшений. Среди них – игрушки, подарочные коробки, фигурки снеговиков, колокольчики и световые шары. На "Краснопресненской" оформили фасад станции. Его украсили светящимися объемными элементами и эмблемой Московского транспорта.

На "Маяковской" подготовили фотозону "Резиденция Деда Мороза". Она представлена в виде интерьера с камином, елками, креслом и декоративными подарками. На "Мичуринском проспекте" разместили декорированное пространство по мотивам сказки "Щелкунчик".

"Фотозоны и тематические инсталляции помогают пассажирам почувствовать новогоднее настроение", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, к празднику планируется украсить более 100 станций метро и установить свыше 50 тематических конструкций. Большинство декоративных элементов сохраняют и используют повторно, что позволяет оформлять станции более экологично.

Ранее сообщили, что в Москве появится более 10 световых тоннельных инсталляций общей протяженностью свыше 500 метров. Например, на Никитском бульваре специалисты сделают "Хрустальный тоннель". В этом году розовые диоды заменят на белые, а также добавят украшения в виде сосулек.

