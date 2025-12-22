22 декабря, 08:24Политика
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения
Фото: телеграм-канал "Ростех"
Российский истребитель Су-57 выполнил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
Самолет поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, уточнили в "Ростехе".
Двигатель "Изделие 177" с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшей модернизации истребителя, добавили в госкорпорации.
Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он может поражать воздушные, наземные и морские цели. Его малая заметность позволяет уничтожать объекты даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
Ранее сообщалось, что совместная разработка истребителя пятого поколения может стать новым направлением сотрудничества России и Индии до 2030 года. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, страны могут взаимодействовать в области боевой авиации, в том числе увеличении лицензионного производства самолетов Су-30МКИ.
