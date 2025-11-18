Первые модернизированные самолеты Як-130М построили в России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М построили в России. Об этом рассказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"ОАК госкорпорации "Ростех" произвела первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Один из них представлен на статической стоянке Dubai Airshow 2025", – сообщил Михеев РИА Новости.

Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Прототип Як-130М впервые представили на выставке "Армия-2024", данный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.

Ранее российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений "Аурелия" для защиты от украинских безэкипажных катеров. Система состоит из модулей, длиной десять метров и шириной три метра.

Кроме того, боевая машина зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершила государственные испытания, в связи с чем началось ее серийное производство.