Истребители Су-30 провели плановые полеты над Калининградской областью

Фото: 123RF/sam11111962

Российские истребители Су-30 провели плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия прошли в соответствии с правилами использования воздушного пространства России. От маршрута самолеты не отклонялись и не нарушали границ других стран, что подтверждается средствами объективного контроля.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95 МС пролетели над нейтральными водами Японского моря. Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

Продолжительность полета превысила 6 часов. Он выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.