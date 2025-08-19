Российские ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщает RT со ссылкой на министерство обороны РФ.

Самолеты сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Полет, продолжительность которого превысила 6 часов, выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее ракетоносцы планово пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Тогда их полет продлился более 15 часов. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ, а на некоторых участках – истребители других государств.

Во время полета экипажи самолетов дальней авиации также произвели дозаправку топливом в воздухе.