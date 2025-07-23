Российские ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, передает пресс-служба Минобороны.

Полет ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ продлился более 15 часов. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см. Кроме того, на некоторых этапах пути сопровождение проводили истребители иностранных стран.

Во время полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", – напомнило оборонное ведомство.

МО подчеркнуло, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Другой плановый полет Ту-95МС прошел в мае текущего года. Его продолжительность превысила четыре часа. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота, а также воздушные судна иностранных государств на отдельных участках маршрута.