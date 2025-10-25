В России разработаны сценарии применения дрона "Судного дня" в случае ядерных ударов

Фото: 123RF.com/yamonstro

Российские специалисты разработали серию сценариев для применения FPV-дрона "Судного дня", который входит в систему мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов, рассказал ТАСС генеральный конструктор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что сценарии могут задействовать как в интересах гражданской обороны, так и Минобороны РФ. Дрон является частью проекта "Хруст". При этом конструктор отметил, что детали сценариев не раскрываются.

По его словам, в случае наступления "худшего сценария" в международной политике, система может спасти огромное количество жизней. Он объяснил, что обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели "сразу всех", а большинство на планете, скорее всего, вряд ли заметит использование ядерного оружия. Однако через несколько недель радиоактивная пыль и пепел, которые поднимутся вверх над пожарами, возникшими в эпицентрах взрывов, разнесутся по планете.

"Исследования распространения радиоактивного следа от взрыва Чернобыльского четверного энергоблока показали достаточно высокую скорость распространения радиоактивной пыли и то, что выпадает она не равномерно, а зонами и полосами", – указал Кузякин.

Интенсивность радиоактивных последствий после ядерных взрывов достаточно быстро снижается, однако в первые часы уровень радиации сохраняется на высоком уровне. Генконструктор подчеркнул, что это время, когда необходимо эвакуировать раненых, создавать пункты временного пребывания, определять маршруты движения и многое другое.

Из-за пожаров и завалов будет неизвестно, где можно находиться, а где нет, кроме того, картина заражения будет неравномерна. Именно в этот период будут нужны мобильные инструменты дистанционного зондирования.

Специалист добавил, что в первые часы после ядерных ударов информация о местах и уровне заражения будет важнейшим вопросом. Это связано с тем, что поверхностную радиацию можно смыть или утилизировать вместе с одеждой, но она может попасть в организм человека – это приведет к угрозе здоровья и жизни.

"Именно для этого нежелательного и катастрофического сценария мы модифицировали систему "Хруст", дав ей возможность работать из бронетехники и автомобилей. Пилоту не нужно выходить на улицу, он может работать без остановки техники, например сопровождая группы эвакуации", – заключил Кузякин.

Дрон "Судного дня" может лететь в течение 20 минут, его дальность работы – от 500 метров в зонах сплошного заражения до 2 километров в зонах переменного заражения. При этом система может работать и в движении, и из бронированной герметичной техники.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что враждебная политика стран – членов НАТО может привести к лобовому столкновению ядерных государств. Он указал на то, что Запад наращивает потенциал для превентивных обезоруживающих ударов, в том числе передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. В частности, Вашингтон и его союзники планируют превратить космос в среду для боевых действий.

