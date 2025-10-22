Пуск ракеты "Синева" осуществлен в ходе тренировки стратегических ядерных сил

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Баллистическая ракета "Синева" запущена из акватории Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пуск снаряда был осуществлен с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" во время тренировки стратегических ядерных сил.

Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих этих сил была проведена 22 октября под руководством Владимира Путина. В рамках данных мероприятий были выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и крылатых ракет воздушного базирования.

Например, с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке произвели пуск МБР "Ярс". Кроме того, к тренировке привлекли и экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые снаряды.

Также был проверен уровень подготовки органов военного управления и практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В итоге все задачи были выполнены.

