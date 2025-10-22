22 октября, 16:12Политика
Пуск ракеты "Синева" осуществлен в ходе тренировки стратегических ядерных сил
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Баллистическая ракета "Синева" запущена из акватории Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Пуск снаряда был осуществлен с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" во время тренировки стратегических ядерных сил.
Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих этих сил была проведена 22 октября под руководством Владимира Путина. В рамках данных мероприятий были выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и крылатых ракет воздушного базирования.
Например, с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке произвели пуск МБР "Ярс". Кроме того, к тренировке привлекли и экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые снаряды.
Также был проверен уровень подготовки органов военного управления и практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В итоге все задачи были выполнены.
Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина
Читайте также
- Путин анонсировал появление в России нового оружия
- В России могут появиться новые системы вооружения – Путин