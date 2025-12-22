Форма поиска по сайту

22 декабря, 08:41

Происшествия

ФСБ задержала членов ОПГ в Горловке за незаконный обмен валюты

Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"

Российские спецслужбы задержали в Горловке членов организованной преступной группы (ОПГ) за незаконный обмен валюты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленники под видом предпринимательской деятельности занимались безналичным обменом украинской гривны на российские рубли с помощью валютных бирж. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы. В результате участники ОПГ незаконно заработали свыше 18 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. В настоящее время все материалы переданы в СУ Следственного комитета России по региону для принятия процессуального решения.

Ранее полицейские пресекли в Москве работу нелегальной сети пунктов обмена валют. Не имея лицензии, злоумышленники продавали и покупали валюту по выгодному курсу, ведя работу с проверенными клиентами.

Предварительно, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

