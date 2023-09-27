В Москве пресекли работу нелегальных пунктов обмена валют

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские пресекли в Москве работу нелегальной сети пунктов обмена валют. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Правоохранители выяснили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офиса. Там, не имея лицензии, они продавали и покупали валюту по выгодному курсу, ведя работу с постоянными проверенными клиентами. Предварительно, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей.

Во время обысков полицейские изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование и иные предметы.

При проведении следствия одна из сообщниц закрылась в автомобиле и попыталась уничтожить доказательства, однако это ей не удалось. Правоохранители разбили стекло, достали из машины деньги и мобильный телефон, в памяти которого были данные о клиентах, о роли каждого участника преступной схемы, суммах операций, а также другая информация.

Полицейские уже задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Сейчас троим фигурантам предъявлены обвинения. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что из квартиры балетмейстера Гордеева в подмосковном Королеве украли 5 млн рублей. Ограбление произошло накануне днем. Неизвестный проник в квартиру артиста через окно, откуда похитил деньги и затем скрылся.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его местонахождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.