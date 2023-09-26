Уголовное дело завели после нападения группы людей на пару с ребенком в Щелкове

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели уголовное дело из-за избиения мужчины рядом с торговым центром в Щелкове. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 24 сентября. Тогда группа лиц, нарушая общественный порядок, в нецензурной форме оскорбила девушку. В тот момент она гуляла вместе с мужем и маленьким ребенком на улице. Супруг решил вступиться за жену и сделал замечание молодым людям. Те в ответ начали избивать мужчину.

Полицейские смогли задержать и доставить в отдел всех участников конфликта. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

Следователи завели дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сейчас сотрудники СК допрашивают всех задержанных.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что во время драки коляска с ребенком перевернулась, поэтому девочка упала на землю. Ее привезли в больницу, где оказали медпомощь, а после отпустили домой.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях информации об избиении инвалида в Нижневартовске. До этом СМИ сообщали, что несколько молодых людей обманом заманили 18-летнего юношу-инвалида в квартиру, где нанесли серьезные травмы в связи с давней ссорой. По информации следствия, его силой держали в помещении и избивали, однако через некоторое время жертве удалось сбежать.

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