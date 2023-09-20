Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, проломившего юноше голову

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, проломившего юноше голову

"Московский патруль": полиция сняла с высотки 14 руферов

Один человек погиб после столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице

"Рейд 112": два автомобиля такси столкнулись на Фестивальной улице в Москве

Миротворцы из РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 3 154 человека

Автомобиль с миротворцами РФ попал под обстрел в Нагорном Карабахе

Установлено местонахождение двух человек, находящихся под завалами дома в Балашихе

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ

Эксперты рассказали о причинах и последствиях взрыва газа в доме в подмосковной Балашихе

Новости часа: спасатели возобновили работы по разбору завалов в подмосковной Балашихе

Оперативники центра столицы установили личность и задержали гражданина, который ударил 19-летнего молодого человека, в результате чего тот упал с лестницы.

Инцидент произошел 1-й Брестской улице. После падения пострадавший получил от злоумышленника удары ногами. Нарядом скорой медицинской помощи молодой человек был госпитализирован в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика