"Московский патруль": полиция задержала мужчину, проломившего юноше голову

Оперативники центра столицы установили личность и задержали гражданина, который ударил 19-летнего молодого человека, в результате чего тот упал с лестницы.

Инцидент произошел 1-й Брестской улице. После падения пострадавший получил от злоумышленника удары ногами. Нарядом скорой медицинской помощи молодой человек был госпитализирован в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.