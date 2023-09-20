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20 сентября, 12:45

Происшествия

Автомобиль сбил подростка на самокате в Южном Бутове

Автомобиль сбил подростка на самокате в Южном Бутове

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

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В Южном Бутове автомобиль сбил подростка на самокате. На улице Ливенской в столице 14-летний мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, на котором не было светофора.

Школьника отправили в больницу. Причины аварии устанавливаются. По правилам дорожного движения, велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходных переходах нужно везти свой транспорт рядом с собой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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