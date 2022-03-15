В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Российские парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть возможность ужесточения наказания за покупку и продажу валюты на черным рынке, заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.
Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время", – сказала она.
По словам Ковитиди, ужесточение наказания за подобную деятельность может быть реализовано за счет внесения поправок в статью 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").
"Рассматривать вопрос ужесточения наказания <...> необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", – отметила сенатор.
Она добавила, что Госдума и Совфед оперативно проведут тщательный анализ правоприменительной практики в данной сфере и примут решение о внесении соответствующих поправок в случае необходимости.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября. Юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал изменение в схеме расчета ЦБ официальных курсов валют
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