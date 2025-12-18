Врач Ярцева: готовиться к моржеванию стоит с летнего периода

Попытка окунуться в ледяную прорубь закончилась в Красноярском крае смертельным случаем, сообщило МЧС России. Что нужно помнить, решившись на моржевание, разбиралась Москва 24.

Роковая ошибка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

46-летний мужчина не выжил после прыжка в прорубь в Красноярском крае, сообщило МЧС России. По данным ведомства, несчастный случай произошел на искусственном водоеме в деревне Малый Имбеж. Мужчина проигнорировал правила безопасности: прыгнул в ледяную воду без страховки, а после так и не смог выплыть.

В МЧС России напомнили, что моржевание возможно только в проверенных и специально оборудованных прорубях, которые находятся под присмотром спасателей. Также нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви. Кроме того, важно исключить употребление спиртного и учесть возможные противопоказания по здоровью.

Говоря о том, какие еще меры безопасности важно соблюдать, председатель спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи" Виктор Кочетов отметил, что необходимо иметь страховочную веревку, чтобы человека не начало уносить возможным течением.

Кроме того, важно проверять лед на прочность: можно сделать прорубь и посмотреть, идет ли из нее пар. Если да, то это может быть признаком ненадежной поверхности, предупредил Кочетов в разговоре с Москвой 24.



Виктор Кочетов председатель спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи" Следует помнить, что купаться стоит недалеко от берега. Рядом должна находиться спасательная станция, которая будет контролировать процесс и быть на связи. При этом выбирать лучше огороженные проруби: это означает, что они проверенные и часто используются.

Перед "процедурой" необходимо получить разрешение от врача, подчеркнул Кочетов. Он пояснил, что долго находиться в воде нельзя, оптимальное время для организма – 4 минуты, далее возникает риск переохлаждения. При этом моржевать нужно постоянно, а не от раза к разу, чтобы сохранять адаптивность организма к низким температурам.

Также перед заходом в воду обязательно нужно разогреться. Для этого можно выполнить любые физические упражнения: побегать, попрыгать, например, в течение 10 минут, чтобы расслабить мышцы, подчеркнул Кочетов.

Строгие правила

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что заходить в ледяную воду следует медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность постепенно адаптироваться.

"Это связано с экстремальной нагрузкой, которую холодная вода оказывает на тело. Резкое погружение способно вызвать состояние шока, что приводит к мгновенному мышечному спазму. В таком случае тело может сразу сковать, включая дыхательную мускулатуру, из-за чего невозможно грести. При этом такой спазм лишает человека возможности не только плыть, но и нормально дышать", – предупредила врач.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался. Для желающих приступить к закаливанию правильным подходом будет плавное начало, желательно с летнего периода. Идеальным вариантом является посещение специального клуба, где можно получить инструкции.

Эксперт добавила, что также процесс закаливания можно начать дома под душем: плавно снижать температуру воды в конце процедур, переходя от теплой к более прохладной, но не к ледяной сразу.

"Важно помнить, что подобные процедуры следует прекращать во время болезни (ОРВИ, бронхит, пневмония) и возобновлять только после полного выздоровления, возвращаясь к практике постепенно", – предупредила эксперт.

При этом следует помнить и о наличии хронических патологий. Дело в том, что сам по себе грамотный подход к закаливанию может укрепить организм, но существуют серьезные ограничения. Начинать моржевание в пожилом возрасте без предварительной подготовки и при наличии накопленных проблем со здоровьем не рекомендуется, указала специалист.

"Абсолютными противопоказаниями являются неконтролируемые состояния: тяжелая гипертония, выраженный атеросклероз или некомпенсированный сахарный диабет, при которых страдают сосуды. В таких случаях сначала необходимо добиться стабилизации заболевания под наблюдением врача", – отметила Ярцева.

Однако наличие легкой или умеренной гипертонии, которая хорошо контролируется регулярной медикаментозной терапией, не является однозначным запретом для начала занятий моржеванием при соблюдении всех мер предосторожности, заключила врач.

