Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 16:21

Общество
Главная / Истории /

Врач Ярцева: готовиться к моржеванию стоит с летнего периода

Прыжок к опасности: чего категорически нельзя делать во время моржевания

Попытка окунуться в ледяную прорубь закончилась в Красноярском крае смертельным случаем, сообщило МЧС России. Что нужно помнить, решившись на моржевание, разбиралась Москва 24.

Роковая ошибка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

46-летний мужчина не выжил после прыжка в прорубь в Красноярском крае, сообщило МЧС России. По данным ведомства, несчастный случай произошел на искусственном водоеме в деревне Малый Имбеж. Мужчина проигнорировал правила безопасности: прыгнул в ледяную воду без страховки, а после так и не смог выплыть.

В МЧС России напомнили, что моржевание возможно только в проверенных и специально оборудованных прорубях, которые находятся под присмотром спасателей. Также нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви. Кроме того, важно исключить употребление спиртного и учесть возможные противопоказания по здоровью.

Говоря о том, какие еще меры безопасности важно соблюдать, председатель спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи" Виктор Кочетов отметил, что необходимо иметь страховочную веревку, чтобы человека не начало уносить возможным течением.

Кроме того, важно проверять лед на прочность: можно сделать прорубь и посмотреть, идет ли из нее пар. Если да, то это может быть признаком ненадежной поверхности, предупредил Кочетов в разговоре с Москвой 24.

Следует помнить, что купаться стоит недалеко от берега. Рядом должна находиться спасательная станция, которая будет контролировать процесс и быть на связи. При этом выбирать лучше огороженные проруби: это означает, что они проверенные и часто используются.
Виктор Кочетов
председатель спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи"

Перед "процедурой" необходимо получить разрешение от врача, подчеркнул Кочетов. Он пояснил, что долго находиться в воде нельзя, оптимальное время для организма – 4 минуты, далее возникает риск переохлаждения. При этом моржевать нужно постоянно, а не от раза к разу, чтобы сохранять адаптивность организма к низким температурам.

Также перед заходом в воду обязательно нужно разогреться. Для этого можно выполнить любые физические упражнения: побегать, попрыгать, например, в течение 10 минут, чтобы расслабить мышцы, подчеркнул Кочетов.

Строгие правила

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что заходить в ледяную воду следует медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность постепенно адаптироваться.

"Это связано с экстремальной нагрузкой, которую холодная вода оказывает на тело. Резкое погружение способно вызвать состояние шока, что приводит к мгновенному мышечному спазму. В таком случае тело может сразу сковать, включая дыхательную мускулатуру, из-за чего невозможно грести. При этом такой спазм лишает человека возможности не только плыть, но и нормально дышать", – предупредила врач.

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался. Для желающих приступить к закаливанию правильным подходом будет плавное начало, желательно с летнего периода. Идеальным вариантом является посещение специального клуба, где можно получить инструкции.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Эксперт добавила, что также процесс закаливания можно начать дома под душем: плавно снижать температуру воды в конце процедур, переходя от теплой к более прохладной, но не к ледяной сразу.

"Важно помнить, что подобные процедуры следует прекращать во время болезни (ОРВИ, бронхит, пневмония) и возобновлять только после полного выздоровления, возвращаясь к практике постепенно", – предупредила эксперт.

При этом следует помнить и о наличии хронических патологий. Дело в том, что сам по себе грамотный подход к закаливанию может укрепить организм, но существуют серьезные ограничения. Начинать моржевание в пожилом возрасте без предварительной подготовки и при наличии накопленных проблем со здоровьем не рекомендуется, указала специалист.

"Абсолютными противопоказаниями являются неконтролируемые состояния: тяжелая гипертония, выраженный атеросклероз или некомпенсированный сахарный диабет, при которых страдают сосуды. В таких случаях сначала необходимо добиться стабилизации заболевания под наблюдением врача", – отметила Ярцева.

Однако наличие легкой или умеренной гипертонии, которая хорошо контролируется регулярной медикаментозной терапией, не является однозначным запретом для начала занятий моржеванием при соблюдении всех мер предосторожности, заключила врач.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика