СК показал кадры с места взрыва на Елецкой улице столицы

Следственный комитет России опубликовал в телеграм-канале кадры с места взрыва на Елецкой улице в Москве.

На видео запечатлена улица, где произошел взрыв, и части подорванного автомобиля. Кроме того, показана работа следователей и криминалистов ведомства, которые осматривают место происшествия.

О взрыве на Елецкой улице изначально писали СМИ. Уточнялось, что по данному адресу находится отдел МВД по столичному району Орехово-Борисово Южное.

Позже в СК РФ сообщили, что в результате взрыва погибли двое сотрудников ДПС. По предварительным данным, они увидели подозрительного человека возле служебной машины, а в момент, когда они подошли ближе для его задержания, сработало взрывное устройство. Неизвестный, который находился рядом с полицейскими, тоже скончался.

Погибшими оказались лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов. Им было 24 и 25 лет, у Горбунова остались супруга и девятимесячная дочь. Руководство и личный состав ГУ МВД по городу выразили соболезнования их близким.

