24 декабря, 12:23

Транспорт

Киргизия опровергла данные об изменении правил въезда для россиян

Фото: 123RF.com/sezerozger

Власти Киргизии не планируют вводить норму о въезде в республику граждан РФ исключительно по загранпаспортам, сообщили ТАСС в пресс-службе МИД страны.

Ранее СМИ сообщили, что Киргизия якобы собирается запретить россиянам въезд в республику по внутренним паспортам. Утверждалось, что норма начнет действовать 1 января 2026 года.

Тем не менее в МИД подчеркнули, что это информация не соответствует действительности. В ближайшее время ведомство опубликует более подробную информацию на этот счет.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди во время пресс-конференции с Владимиром Путиным заявлял, что Россия и Индия приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. По его словам, данный шаг укрепит возможности для перемещения людей между государствами.

Позже статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что Россия и Индия прорабатывают запуск групповых безвизовых поездок для туристов.

