Турэксперт Васильева рассказала, что нужно знать туристам об отмене виз в Иорданию

С 13 декабря вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Российской Федерацией и Иорданией. Теперь туристы могут находиться на территории страны до 30 дней при каждом визите. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала о новых правилах въезда и примерной стоимости поездки.

Перспективы

Для въезда в Иорданию гражданам России теперь нужен только действующий загранпаспорт. По нему можно находиться в стране без визы до 30 дней, но в общей сложности не более 90 дней в календарном году с туристическими целями. Для работы, коммерческой деятельности, учебы или постоянного проживания визу по-прежнему нужно оформлять. Аналогичные правила действуют и для граждан Иордании при посещении России.

Эксперты туристического рынка считают, что любые отмены виз – это позитивные новости, которые могут положительно повлиять на турпоток. Однако в ситуации с Иорданией для туристов по факту мало что изменится. Визу в Иорданию ранее можно было получить прямо в аэропорту за 40 динаров (55–60 долларов, в зависимости от колебания валютных курсов). Таким образом, самостоятельные туристы просто сэкономят эти деньги, а "пакетные" ничего не заметят: туроператоры оформляли визу "бонусом".

С другой стороны, новость о безвизовом режиме "активировала" переговоры о новых маршрутах. Туроператоры заговорили о необходимости прямых рейсов в Акабу из Москвы и в Амман из Санкт-Петербурга. Эксперты надеются, что к весне дело сдвинется с мертвой точки.

Что делать в Иордании

В Аммане туристы первым делом отправляются в Цитадель (она же – Крепостная стена) – огромный археологический комплекс под открытым небом с римским амфитеатром, руинами римского храма Геркулеса и очень любопытным археологическим музеем, где хранятся "гурманские свитки" – библейские тексты и апокрифы, найденные у берегов Мертвого моря.

За пляжным отдыхом и дайвингом едут в Акабу, а на оздоровительный отдых – на курорты Мертвого моря.

Разумеется, Петра – туристический мастхэв Иордании, древняя столица Набатейского царства, розовый город, высеченный прямо в скале более двух тысяч лет назад. Это целый археологический парк с дворцами, храмами, усыпальницами, алтарями для жертвоприношений и другими достопримечательностями. Из Аммана до Петры ходят автобусы, в пути около 3–3,5 часа, актуальные цены на билеты нужно уточнять на месте.

Как добраться и сколько будет стоить поездка

Напрямую из Москвы в Амман три раза в неделю летает компания Royal Jordanian – по вторникам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Домодедово. Цены на прямые перелеты начинаются в среднем от 43 тысяч рублей туда и обратно. С пересадкой в Абу-Даби, Стамбуле, Анкаре или Анталье полет обойдется дешевле – от 28 тысяч рублей туда и обратно. Долететь до Акабы будет стоить от 42 тысяч рублей туда и обратно (с двумя пересадками, зачастую с повторной регистрацией), с одной – от 55 тысяч рублей туда и обратно.

Отель в Аммане на российских сервисах бронирования стоит от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих. За эти деньги вы получите довольно спартанские две звезды зачастую с общей ванной комнатой, а цены на трехзвездочные отели начинаются от 3 500 рублей в сутки за номер на двоих. Цены в Акабе немного выше: номер на двоих в отеле без звезд или с одной-двумя стоит от 3 тысяч рублей в сутки, трех- или четырехзвездочный отель рядом с пляжем обойдется от 4 500 рублей в сутки.

Тур на пляжный курорт Акаба обойдется от 115 тысяч рублей за неделю на двоих (с перелетом, проживанием, но без питания или только с завтраками), с завтраками и ужинами – от 125 тысяч рублей. Цены на туры в Амман на двоих на неделю начинаются от 135 тысяч рублей, сюда включен перелет, проживание в отеле (трех- или четырехзвездочном) и завтраки.

