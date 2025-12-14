Турэксперт Васильева перечислила самые необычные катки в России

У многих зима ассоциируется, конечно же, с катанием на коньках. Такое увлечение – хороший повод для путешествий, чтобы не только провести время за любимым сезонным занятием, но и посмотреть на красоты страны. Турэксперт Екатерина Васильева нашла пять интересных катков, которые точно достойны внимания.

Каток "Строитель", Мурманск

Фото: vk.com/Стадион Строитель | Каток | Мурманск

Каток на стадионе "Строитель" был бы почти обычным, если бы не его география. Он расположен в Мурманске, а значит, в полярную ночь, которая уже наступила, здесь можно не только покататься, но и увидеть северное сияние (если повезет). А в новогоднюю ночь с 23:00 до 04:00 здесь будет праздничная программа с курантами, фейерверком, мандаринами и шампанским.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – 2,5–3 часа в пути в одну сторону и от 11 000 рублей за билеты туда и обратно. Взрослый билет на каток – 500 рублей, детский – 300 рублей, прокат коньков – от 300 до 500 в зависимости от размера. Билеты на новогоднюю ночь – 1 000 рублей для детей до 12 лет и 2 000 рублей для взрослых, прокат будет бесплатным для всех.

Озеро Мочох, Дагестан

Горное озеро Мочох в Республике Дагестан расположено на высоте более 1 600 метров над уровнем моря и зимой покрывается толстым слоем льда. Этим уже не первую зиму пользуются как местные жители, так и туристы, превращая такую локацию в большой природный каток. Музыки с огоньками и согревающих напитков здесь нет, зато получится воспользоваться услугами проката. Удобнее всего до этого катка получится добраться с экскурсией из Махачкалы.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – 3 часа в пути в одну сторону и от 9 000 рублей за билеты туда и обратно. Цены на однодневные экскурсии начинаются от 2 200 рублей с человека, в эту сумму включен трансфер туда-обратно и иногда обед, прокат коньков (от 300 рублей в час) оплачивается отдельно на месте.

Озеро Байкал

Продолжая тему природных локаций, нельзя не вспомнить о Байкале. Зимой озеро превращается в гигантский каток с настолько прозрачным льдом, что сквозь него можно иногда увидеть подводных обитателей. Пиковый сезон катания приходится на февраль-март, когда лед встает окончательно прочно, но, например, в 2024 году подходящая погода была уже в середине января. Организованного места для катания на Байкале нет, но по побережью на базах отдыха и в туристических местах работают прокаты коньков. Самые популярные среди туристов места – поселок Листвянка.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 5,5-6,5 часа в пути в одну сторону и от 14 000 рублей за билеты туда и обратно. Автобус до Листвянки идет чуть больше часа, билет в одну сторону – от 280 рублей, но можно воспользоваться и местными маршрутами. Цены в пунктах проката начинаются от 300 рублей за три часа.

Пещера в Камском устье, Татарстан

Неподалеку от поселка Камское Устье в Татарстане есть целая система штолен – рукотворных пещер. Это большой гипсовый рудник, где зимой намерзают сталактиты и сталагмиты, а также есть целое подводное озеро, которое, как только установятся морозы, покрывается льдом. Так что прокатиться на коньках можно прямо в пещере под землей. Правда, добраться до локации можно только в компании гида, так как доехать до пещер непросто, а гулять по ним в одиночку еще и небезопасно.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Казани – 1,5-2 часа в пути и от 5 300 рублей за билеты в одну сторону, можно на поезде – 11–13 часов в пути и от 1 400 рублей за билет в одну сторону. До поселка Камское Устье ходит автобус № 529 (времени в пути около двух часов), экскурсии обычно начинаются там, стоимость – от 1 300 рублей с человека, коньки брать с собой.

Каток в Коломенском, Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый линейный каток на Царской набережной в Коломенском претендует на звание одного из самых длинных в России. Он протянулся на 1,7 километра от Голосового оврага до южной части набережной.

Как добраться и сколько стоит: на бесплатном новогоднем поезде от станции метро "Коломенская". Взрослый билет – от 600 рублей, детский – от 350 рублей на сеанс (1,5–2 часа в зависимости от времени суток), прокат коньков такой же, как и стоимость проката.

