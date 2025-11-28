Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:39

Туризм

В РСТ заявили о росте поездок из Саудовской Аравии на 22%

Фото: 123RF.com/hikrcn

Туристические поездки из Саудовской Аравии в Россию выросли на 22%. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Кабмин ранее одобрил подписание соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. Теперь граждане одной страны могут непрерывно находиться на территории другой без визы в течение 90 дней.

Горин назвал это хорошим решением. По его словам, Саудовская Аравия вошла в топ-5 стран, граждане которых наиболее часто посещают Россию.

"И что очень важно, эти туристы выбирают премиальные пятизвездочные отели и максимально наполненные экскурсионные программы, поэтому это очень большой плюс", – подчеркнул вице-президент РСТ.

Как пояснил Горин, для россиян безвиз стал хорошей новостью, поскольку раньше для посещения Саудовской Аравии требовались дополнительные расходы и трата времени на оформление документов.

При этом в 2025 году стали выполняться прямые рейсы, а одна из авиакомпаний в декабре добавила еще два еженедельных перелета.

"Естественно, это повлияет и на туристические поездки, тем более что страна сейчас очень активно развивает стратегию въездного туризма, строит много новых современных отелей в очень красивых местах. Саудовская Аравия действительно очень комфортная для отдыха, безопасная и гостеприимная, а еще является страной паломнического туризма", – сказал он.

По данным РСТ, в настоящее время более 20 тысяч паломников намерены посетить Саудовскую Аравию в предстоящем сезоне.

Кроме того, Горин обратил внимание на цены, указав, что тур-пакет для двоих на 7 дней в среднем может обойтись от 250–450 тысяч рублей в зависимости от экскурсионной программы. Авиаперелет в среднем на двоих будет стоит в районе 120–140 тысяч.

Тем временем Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Оно вступит в силу с 13 декабря.

Туристы смогут въезжать без визы, если продолжительность пребывания в обеих странах не будет превышать 30 дней. В течение года можно совершить не более 3 таких визитов.

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

