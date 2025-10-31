Безвизовый режим между Россией и Иорданией вступит в силу 13 декабря

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Соглашение между Россией и Иорданией, отменяющее визовые требования для граждан обеих стран, вступит в силу с 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Договор был подписан в Москве 20 августа. Путешественники смогут не получать визу, если продолжительность пребывания в обеих странах не будет превышать 30 дней. В течение года можно совершить не более трех таких визитов.

Помимо этого, аналогичное соглашение Россия заключила и с Мьянмой. В рамках этого документа государства одобрили план межмидовских консультаций на 2025–2027 годы.

Также планируется отменить визовый режим с Китаем, Малайзией и Саудовской Аравией. КНР уже ввела пробный безвизовый режим для российских граждан с обычными паспортами с 15 сентября этого года.

В настоящее время российская сторона ведет работу по отмене визового режима для китайских туристов. Это должно благоприятно сказаться на всем комплексе гуманитарных и экономических связей между двумя странами.

