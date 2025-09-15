Эксперт Ромашкин рекомендовал ехать в Китай в составе организованной группы с гидом

Пробный безвизовый режим с Китаем начал действовать для россиян с 15 сентября. Как он будет работать и что нужно знать перед поездкой в страну – в нашем материале.

Правила безвиза

Китай отменил визы для россиян начиная с 15 сентября 2025 года. Правило будет действовать в экспериментальном порядке до 14 сентября 2026-го: все желающие смогут находиться в стране без официального разрешения в течение 30 дней.

Тем не менее китайские власти предупредили, что некоторые правила при пересечении границы необходимо учитывать. Граждане России смогут въехать в страну без визы во время путешествий в целях бизнеса, туризма, посещения семьи или друзей, культурных обменов и транзита. При себе рекомендуют иметь приглашения, авиабилеты и документы, подтверждающие бронирование жилья. Важно: безвизовый режим не распространяется на тех, кто посещает страну для учебы, работы и других целей.

Срок действия загранпаспорта должен покрывать как минимум период нахождения в стране. При этом владельцам временных или экстренных документов, отличающихся от заграна, въезжать в Китай без визы нельзя.

Сам безвизовый период начинает действовать на следующий день после приезда и в течение последующих 30. При этом россияне могут въехать в Китай из любого региона или страны, а количество посещений в течение года неограниченно.

Если путешественник приезжает на более чем 30 дней, он должен заранее подать документы на получение визы в посольства или консульства КНР. Но в случае когда выяснилось, что остаться нужно уже после прилета, следует обратиться в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности Китая.

Особенности туризма и популярные направления

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24 отметил, что добраться до Китая российским туристам несложно, так как в неделю совершается около 200 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

"Это направление считается дальнемагистральным, например, перелет из Москвы занимает 7–9 часов, в зависимости от города назначения, поэтому сильно бюджетных поездок туда нет. Примерная стоимость недельного тура на человека, включая перелет, составляет 80–90 тысяч рублей", – рассказал специалист.





Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Стоит предупредить, что в Китае не совсем комфортно в плане самостоятельных путешествий. Дело в том, что туристическая среда здесь отличается от европейских направлений или той же Турции. Практически все указатели, карты и приложения только на китайском языке. Российские сервисы не работают, а английский язык почти не распространен, поэтому для навигации и общения потребуется переводчик.

Чтобы избежать неудобств, эксперт порекомендовал воспользоваться услугами туроператоров и отправляться в поездку в составе организованной группы с гидом. Это гарантирует посещение запланированных достопримечательностей и сэкономит время.

"При этом в Китае часть сервисов заблокирована, потому что у них работают ограничения при использовании Сети. В таком случае придется скачивать местные приложения, в том числе мессенджеры. Wi-Fi есть во всех туристических местах, а если купить местную симку, будет доступ к мобильному интернету", – посоветовал специалист.

Говоря о самостоятельном путешествии, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал и другие сложности, которые могут возникнуть у туристов:

транспорт: внутренняя логистика без знания языка может вызвать трудности, поэтому вопрос нужно продумать заранее;

при планировании экскурсии на русском языке можно столкнуться с дефицитом гидов;

карты российских банков в Китае не работают.

"Также в стране очень популярна оплата по QR-кодам, поэтому с наличными могут быть некоторые трудности. Лучше организовать все эти моменты через туроператора или турагента. Иногда можно воспользоваться картой UnionPay, но нужно заранее узнать у банка, который вам ее выдал, будут ли проходить платежи", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

В целом даже до введения безвизового режима Китай ежегодно посещали около 2 миллионов россиян, подчеркнул Горин.

"Лидером по популярности остается остров Хайнань. Это круглогодичное пляжное направление с большим количеством прямых перелетов. Оно конкурирует с Таиландом, Вьетнамом, Египтом и Турцией. При этом стоимость туров начинается от 150 тысяч рублей на двоих, включая билеты на самолет", – отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Также популярен материковый Китай. Часто туристы выбирают экскурсионные маршруты, например, в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Однако мы заметили, что после отмены визового режима цены на билеты поднялись на 15%.

В целом, по мнению эксперта, путешествия в Китай комфортны и не требуют какой-то специальной теоретической подготовки. Однако туристам все же советуют изучать историю страны и ее традиции. Плюс важно учитывать особенности национальной кухни, так как китайская еда очень разнообразна и содержит немало острых продуктов, добавил эксперт.

Также Горин особенно порекомендовал оформить медицинскую страховку. Пренебрегать ей не стоит, так как в экстренной ситуации получить профессиональную помощь будет сложно и дорого, заключил он.