Турэксперт Васильева назвала лучшие места для путешествия по Китаю

С 15 сентября 2025 года граждане России имеют право въехать в Китай без визы, достаточно загранпаспорта. Такая возможность будет действовать год – до 14 сентября 2026-го. Турэскперт Екатерина Васильева – о деталях посещения страны, а также лучших местах для отдыха.

Организационные моменты

Виза не потребуется тем, кто въезжает в Китай в туристических целях на срок до 30 дней по обычному загранпаспорту. Под ним подразумевается документ, выданный на 5 или 10 лет, не дипломатический и не служебный. При себе лучше иметь авиабилеты и также документы, подтверждающие бронирование жилья: это поможет подтвердить цель визита, если у пограничников возникнут вопросы. Важный момент: безвизовый режим не будет распространяться на тех, кто прибывает в Китай на учебу, работу или, например, как журналист. Поэтому при пересечении границы необходимо быть готовым предъявить документы, которые докажут истинно туристические намерения: приглашение, обратный билет или бронь отеля.

Отдельно стоит уточнить о въезде на популярный остров Хайнань: он уже давно был безвизовым (также на срок до 30 дней), но при условии, что до него добирались прямым перелетом из третьей страны. Однако теперь в ближайший год с курорта можно отправиться в путешествие по всему материковому Китаю.

Для путешествия на срок более 30 дней визу нужно оформить в обычном порядке заранее. В ситуации, если поездка планировалась по безвизовому въезду (до 30 дней), но случилась необходимость задержаться, об этом нужно уведомить органы общественной безопасности Китая. Если причина будет уважительной, срок пребывания продлят, при этом, что конкретно может считаться уважительной причиной, не уточняется (согласно информации для тех стран, которым был доступен безвизовый въезд на 30 дней до 15 сентября 2025 года) .

Ограничений по количеству въездов и интервалов между ними нет, можно кататься сколько угодно. Главное – соблюдать 30-дневный срок пребывания и не заниматься ничем, что противоречит цели въезда (например, работать).

Что посетить и сколько это стоит

Туроператоры предполагают, что благодаря безвизовому режиму существенно вырастет туристический поток: до 30–40%, а некоторые смело предполагают его двукратное увеличение. Прогноз вполне закономерный: больше нет необходимости собирать документы, лишних трат на визу и риска отказа. Поездка в Китай может стать более спонтанной, но для любителей строить планы рассказываем, куда и когда лучше ехать.

Остров Хайнань. Он уже и так один из самых популярных китайских курортов среди российских туристов. Его иногда называют Восточными Гавайями из-за вечного лета и расположения на одной широте со знаменитыми американскими островами. Летом здесь дождливо и слишком жарко, а вот с октября по апрель – шикарно для пляжного отдыха в многочисленных живописных бухтах. Кроме пляжей, сюда еще едут поклонники китайской медицины за оздоровительным туризмом: на острове множество медицинских центров. Прямой перелет до Саньи из Москвы – 9,5–10,5 часа в пути в одну сторону и от 66 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Тур на двоих на неделю с перелетом и отелем – от 125 тысяч рублей.

Пекин. Одна из самых густонаселенных и любопытных столиц мира. Здесь на одной территории существуют буддистские традиции, идеи коммунизма и самые современные технологии. В Пекин стоит ехать в межсезонье, чтобы комфортно гулять по достопримечательностям. Летом здесь жарко, зимой холодно (небольшие, но все же минусовые температуры), а осенью и весной – в самый раз. В первую очередь стоит посетить Великую Китайскую стену – в 75 километрах от Пекина находится самый посещаемый участок Бадалин, а в историческом центре расположен впечатляющий Запретный город – дворцовый комплекс начала XV века. Перелет из Москвы в Пекин – 8–9 часов в пути в одну сторону и от 39 тысяч рублей туда и обратно. Тур на двоих на неделю с перелетом и отелем – от 105 тысяч рублей.

Сиань. Один из древнейших городов на планете. Туристы едут сюда в основном, чтобы увидеть знаменитую Терракотовую армию – более 8 тысяч статуй китайских воинов и их лошадей, захороненных вместе с первым императором Цинь Шихуанди в III веке до нашей эры. Помимо воинов, здесь были обнаружены еще бронзовые колесницы с лошадьми – и это, вероятно, еще не конец, так как раскопки продолжаются. Перелет до Сианя – около 12 часов в одну сторону (учитывая двухчасовую пересадку в Пекине, прямых рейсов нет) и от 36 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Тур на неделю на двоих – от 119 тысяч рублей с перелетом и отелем.

Шанхай – деловая столица Китая. Небоскребы из стекла и бетона, технологии из будущего на каждом шагу, которые, впрочем, вполне органично соседствуют с буддистскими пагодами. По Шанхаю отлично просто гулять: по местному Арбату "Нанкин-роуд", по прогулочной набережной Вайтань, на которой есть китайский "Биг-Бен" – 90-метровая башня с часами. Климат в Шанхае субтропический: летом жара с дождями, а зимой холод и ветер, так что ехать лучше весной и осенью. Перелет из Москвы – 9–10 часов в пути в одну сторону и от 46 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Тур на неделю на двоих – от 116 тысяч рублей с перелетом и отелем.

Чэнду – древний город и экономический центр Китая, но это все детали. Главное его достояние – огромный заповедник гигантских панд и исследовательская база по их разведению и охране. Он находится примерно в 10 километрах от города, где для животных высажен бамбук и созданы все остальные условия для жизни, максимально приближенные к естественным. К пандам лучше ехать осенью и зимой, но никак не в летнюю жару, так как в прохладную погоду они больше активны, а в жаркую обычно спят. По той же причине стоит ехать утром, когда звери играют или едят (может, даже позволят покормить). Перелет из Москвы – 8-8,5 часа в пути в одну сторону и от 50 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Туры на двоих (пока не особо распространены) на 9 ночей начинаются примерно от 188 тысяч рублей с перелетом и отелем.

