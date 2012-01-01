Турэксперт Васильева назвала подмосковные усадьбы, которые можно посетить одним днем

Золотая осень – это самое время прокатиться по подмосковным усадьбам, где жили и творили известные писатели и художники прошлых веков. Здесь они писали книги и картины, собирали друзей на партию-другую в карты, влюблялись и искали вдохновения. Рассказываем об интересных усадьбах недалеко от столицы, которые сохранили атмосферу ушедших эпох.

Большие Вяземы

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Усадьба Большие Вяземы – место без преувеличения легендарное. Ее история началась в XVI веке, и с тех пор тут успели побывать многие знаменитые люди – от Петра Первого и Михаила Кутузова до Льва Толстого и Анны Ахматовой, но в первую очередь это место связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно здесь на одном из балов поэт познакомился с будущей женой Натальей Гончаровой; также именно Вяземы послужили прототипом для описания имения Евгения Онегина, а княгиню Наталью Голицыну, часто бывавшую здесь в гостях, можно узнать в образе Пиковой дамы. В доме сохранились интерьеры пушкинской эпохи, на территории – церковь Преображения и парк с прудом.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Белорусского вокзала до станции Голицыно (около часа в пути и от 144 рублей за билет в одну сторону), далее 20 минут пешком или на автобусе до остановки "Усадьба Вяземы"; вход в усадьбу – 350 рублей, в парк – 80 рублей.

Середниково

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Чтобы прогуляться по лермонтовским местам, необязательно ехать на Кавказ. Усадьба Середниково принадлежала бабушке будущего поэта, и здесь он в детстве проводил лето. Именно в Середникове юный Лермонтов впервые влюбился – в девушку по имени Екатерина Сушкова, что и послужило вдохновением для его первой любовной лирики. Всего в этих краях он написал более сотни стихотворений и свою знаменитую поэму "Демон".

Сегодня усадьба занимает территорию около 99 гектаров, на ней сохранился главный дом, храм с колокольней, парк с прудами и каменными мостиками и хозяйственные помещения, где раньше располагались скотный и конный дворы. Парадный дом можно посетить только с экскурсией, они проводятся каждую субботу и воскресенье (когда нет специальных мероприятий) в 11:30, 13:00, 14:30 и 16:00, записываться заранее не нужно.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Ленинградского вокзала до Фирсановки (около 50 минут и от 76 рублей за билет в одну сторону), потом 10 минут на автобусе до остановки "Санаторий "Мцыри", билет на экскурсию – 500 рублей с человека (оплата наличными в кассе), вход в парк – 100 рублей.

Абрамцево

Фото: ТАСС/Игоря Зотин

Усадьба Абрамцево известна в литературных и художественных кругах с XIX века. С 1843 года имение принадлежало писателю Сергею Аксакову, у него в гостях бывали Иван Тургенев, Федор Тютчев и другие литераторы, а Николаю Васильевичу Гоголю была выделена даже своя гостевая комната, и именно здесь летом 1849 года он зачитывал главы второго тома "Мертвых душ", а сам Аксаков написал здесь "Аленький цветочек".

В 1870 году имение приобрел меценат Савва Мамонтов и создал здесь Абрамцевский художественный кружок. Здесь гостили Репин, Поленов, Врубель, Серов написал здесь "Девочку с персиками", а на своем знаменитом полотне "Аленушка" Васнецов изобразил именно абрамцевский пруд.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Ярославского вокзала, в пути примерно 1 час 20 минут, билет в одну сторону – от 144 рублей. Посещение главного дома возможно только с экскурсией, рекомендуется покупать билеты заранее онлайн, стоимость – 450 рублей, вход в парк – 60 рублей.

Мураново

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

В Муранове жил поэт Евгений Баратынский с семьей, он же и построил тут дом, который сохранился до наших дней. Но наибольшую известность этой усадьбе принесло имя Федора Ивановича Тютчева. Любопытно, что сам он здесь никогда не жил и даже не был – с 1870-х годов здесь проживал с семьей его сын Иван. Именно благодаря ему сегодня здесь располагается дом-музей поэта: сохранилась и старинная мебель, и богатейшая библиотека, насчитывающая более девяти тысяч книг, и множество личных вещей и предметов быта.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Ярославского вокзала до станции Софрино (чуть больше часа в пути и от 176 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 30 минут на автобусе до остановки "Музей "Мураново". Вход в главный усадебный дом возможен только с экскурсией: 500 рублей в будние дни и 550 рублей в выходные дни с человека, вход в парк – 70 рублей.