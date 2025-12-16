Россия и Индия обсуждают запуск безвизового группового туризма

Фото: depositphotos/Hackman

Россия и Индия прорабатывают запуск групповых безвизовых поездок для туристов. Об этом рассказал статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Российская сторона обсуждает отмену виз и с рядом других стран, отметил дипломат.

"Мы работаем по всем направлениям. По Индии обсуждается безвизовый групповой туризм", – приводит ТАСС слова Иванова.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время пресс-конференции с Владимиром Путиным заявлял, что Россия и Индия приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. По его словам, данный шаг укрепит возможности для перемещения людей между государствами.

В начале декабря Россия также заключила соглашение с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Безвизовый режим между странами может быть введен уже в начале 2026 года.