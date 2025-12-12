Вьетнам вдвое повысит штрафы за просроченную визу с 15 декабря

Фото: 123RF.com/hanoiphotography

Власти Вьетнама с 15 декабря в два раза повысят максимальный штраф за просроченную визу для иностранцев. Об этом сообщает Viet Nam News.

Максимальный штраф ранее составлял 20 миллионов донгов, а теперь станет 40 миллионов донгов, или 1 500 долларов. Сама сумма будет варьироваться в зависимости от продолжительности нарушения визового режима.



Например, за превышение срока пребывания до 16 дней штраф составит от 500 тысяч до 2 миллионов донгов, или 19–76 долларов. За незаконное нахождение в стране до 30 дней придется заплатить 5–10 миллионов донгов, или 190–380 долларов. Превышение срока пребывания от 30 до 60 дней обойдется в 15 миллионов донгов (570 долларов).

За просроченную на 60–90 дней визу грозит штраф до 20 миллионов донгов (760 долларов), а за превышение срока пребывания до 6 месяцев сумма составит до 25 миллионов донгов, или 950 долларов. Нарушителям, просрочившим документы от полугода до года, грозит штраф в 30 миллионов донгов (1 140 долларов), а свыше этого – до 40 миллионов донгов.

Кроме того, власти будут депортировать иностранцев, если они незаконно находятся в стране свыше 16 дней. При этом решение об этом будет приниматься индивидуально с учетом тяжести нарушения и обстоятельств. Помимо прочего, им могут запретить въезд в страну в будущем.

