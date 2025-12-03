Форма поиска по сайту

03 декабря, 19:43

Эксперт Горин: стоимость тура на Хайнань на двоих начинается от 200 тысяч рублей

Второй Сочи? Какие направления популярны у российских туристов зимой

Соцсети заполнили ролики с большим количеством российских туристов на китайском курорте Санья: пользователи уже окрестили побережье "вторым Сочи", сообщили СМИ. Во сколько может обойтись поездка и какие еще направления пользуются спросом среди россиян в зимнем сезоне, разбиралась Москва 24.

Полюбившийся курорт

Фото: 123RF.com/dtatiana

Китайский остров Хайнань стал одним из главных направлений для российских туристов в этом сезоне. По данным СМИ, пляжи курорта Санья заполнены отдыхающими из России.

Основной причиной такого ажиотажа эксперты назвали низкие цены на авиаперелеты – прямой билет из Москвы можно приобрести примерно за 17 тысяч рублей в одну сторону. В Сети отметили, что такая цена сопоставима со стоимостью перелета на популярные отечественные курорты в пик сезона – например, в Сочи.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин уточнил в беседе с Москвой 24, что остров Хайнань – это безвизовое направление и пользуется популярностью среди россиян уже не первый год.

"В этом году ожидается, что его посетит около полумиллиона туристов из России. Популярность острова обеспечивают прямые регулярные рейсы и очень конкурентоспособные цены. Например, тур на материковую часть Китая или на Хайнань с экскурсионной программой сейчас начинается от 200 тысяч рублей на двоих", – сказал он.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что активные чартерные программы и продвижение на российском рынке также помогли привлечь внимание туристов к курорту.

Правда, сравнивать его с Сочи, как это иногда делают, можно лишь условно – все-таки это другой ландшафт, иная атмосфера и климатическая зона.
Михаил Мальцев
президент УАТ

В сентябре Китай ввел до 14 сентября 2026 года пробный безвизовый режим для граждан России, разрешив туристам находиться на территории страны до 30 дней.

Уже 1 декабря Владимир Путин подписал указ, установивший симметричные условия для граждан Китая. Согласно документу, они также получили право на безвизовое пребывание в России сроком до 30 дней для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также для транзита через территорию страны.

Популярные направления

Фото: depositphotos/studio306stock

Кроме китайского курорта, сегодня особенно востребованы у российских туристов страны Юго-Восточной Азии с прямыми перелетами, подчеркнул Михаил Мальцев.

"Среди доступных вариантов популярен Таиланд – традиционное зимнее направление с широким ценовым диапазоном. Также активно набирает популярность Вьетнам (Нячанг и остров Фукуок) несмотря на недавние природные катаклизмы. Также продолжает пользоваться спросом Египет. Вне каникул на эти направления можно найти туры на двоих от 100 тысяч до 180 тысяч рублей", – сказал он. 

По словам эксперта, в более высоком ценовом сегменте безусловным хитом последних лет стала Малайзия. 

"Средняя стоимость тура на двоих начинается от 300 тысяч рублей. Популярны комбинированные программы: несколько дней в столице Куала-Лумпур (экскурсионный, не пляжный отдых) и неделя на острове Лангкави или курортах Пенанг или Малакка. Для самых взыскательных туристов есть остров Борнео, где программа на 10 дней может стоить от 1 миллиона рублей", – отметил он.

Главные преимущества Малайзии – это возможность совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой, в том числе посетить разнообразные храмы и познакомиться с местной кухней и архитектурой. Но направление пока не стало массовым из-за отсутствия прямых рейсов из России и повышенной стоимости.

"Идеальный период для отдыха во всех вышеперечисленных странах – с ноября по март включительно, когда погода наиболее комфортна", – добавил Мальцев.

Что касается Вьетнама, то сегодня он демонстрирует рост популярности среди россиян, отметил Дмитрий Горин.

Спрос вырос на более чем 170% по сравнению с прошлым годом благодаря полетам в разные направления (Ханой, Хошимин, Нячанг, Фукуок).
вице-президент РСТ
Дмитрий Горин

"Таиланд сохраняет лидерство: в этом году его посетят около 2 миллионов россиян. Турция, хоть и считается больше летним направлением, зимой также востребована – прежде всего для отдыха в отелях на побережье Антальи и для экскурсионных поездок в Стамбул, Каппадокию и другие города", – дополнил он.

В целом спрос на международные путешествия в этом году вырос на 14%, чему способствуют укрепление рубля, реализация отложенного спроса и восстановление авиасообщения, заключил Горин.

Зудакова Татьяна

