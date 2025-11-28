Эксперт Горин: тур в Саудовскую Аравию обойдется россиянам в 250–450 тыс рублей

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим, сообщили СМИ. Во сколько обойдется путевка в Королевство и какие достопримечательности стоит увидеть в стране, разбиралась Москва 24.





Плюс для всех

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим, о чем свидетельствует опубликованное распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, россияне смогут въезжать в страну по загранпаспорту и непрерывно находиться на ее территории до 90 дней. Также данный период можно будет разделить на несколько, при этом общая продолжительность пребывания в Королевстве за год не должна превышать установленный срок.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, упрощение въезда прежде всего является хорошей новостью для жителей Саудовской Аравии.

"РСТ отмечает рост туристических поездок из этой страны в Россию на 22%. И, на мой взгляд, это решение было принято именно для развития въездного туризма. Саудовская Аравия сейчас вошла в топ-5 стран, граждане которых наиболее часто приезжают в Россию. И что очень важно, эти туристы выбирают премиальные пятизвездочные отели и максимально наполненные экскурсионные программы, поэтому это большой плюс", – рассказал он в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Для российских туристов безвизовый режим – это тоже хорошая новость, потому что виза, хоть она давалась достаточно легко, – это все же дополнительные расходы и трата времени на оформление документов.

К тому же в этом году стали выполняться прямые беспересадочные полеты двух авиакомпаний Саудовской Аравии. Причем одна из них в декабре добавит еще два еженедельных рейса, добавил эксперт.

По мнению Горина, все это повлияет на туристические поездки, поскольку страна активно развивает стратегию въездного туризма, в том числе строит много современных отелей в красивых локациях.

"По нашим оценкам, уже сейчас свыше 20 тысяч паломников из России планируют в предстоящем сезоне посетить Саудовскую Аравию", – отметил специалист.

Для классических туристов поездка в Королевство – это хорошие экскурсионные программы, а также соприкосновение с уникальной историей, добавил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Что касается цен, то турпакет для двоих на семь дней в среднем может обойтись от 250 до 450 тысяч рублей в зависимости от экскурсионной программы. При этом именно авиаперелет в среднем на двоих обойдется примерно в 120–140 тысяч.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 также согласился с тем, что отмена визового режима простимулирует туристические полеты.

Эксперт отметил, что сейчас многих отпугивает стоимость визы: ее оформление выходит достаточно дорого при семейном отдыхе (примерно 400 долларов). При этом он считает, что будущее в плане туризма – это именно пляжный отдых, привлекательным является берег Красного моря.

Мечети и дворцы

По мнению руководителя турфирмы и тревел-блогера Наталии Ансталь, отдых в Саудовской Аравии может стать таким же привлекательным, как и в ОАЭ.

Однако в разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала учесть климат страны: период с июня по август считается очень жарким. Для пляжного отдыха лучше рассмотреть, например, сентябрь.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Но желающим погулять, осмотреть достопримечательности больше всего подойдет наиболее прохладный промежуток с октября по март. Правда, нужно учитывать, что с февраля по март в Саудовской Аравии могут быть песчаные бури.

Что касается достопримечательностей, то в этой стране стоит обратить внимание на священные города Мекка и Медина. В первом можно увидеть большую мечеть аль-Харам и главную мусульманскую святыню Каабу. Во втором – мечеть Пророка, но эти локации открыты только для мусульман, предупредила специалист.

"Я бы рекомендовала в Саудовской Аравии пользоваться услугами гидов. Потому что они точно знают, куда туристу можно, а куда нельзя", – подчеркнула турэксперт.

В целом же Ансталь рекомендовала туристам посетить, например, Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО и считается первой столицей Саудовского государства.

Кроме того, специалист посоветовала посетить дворец Ибрагима, построенный в XVI веке, и Мадаин-Салих – тоже объект ЮНЕСКО, где можно увидеть скальные гробницы, высеченные более 2 000 лет назад.