Турэксперт Васильева назвала направления для "охоты" на северное сияние

Северное сияние стоит увидеть хотя бы раз в жизни, и сейчас как раз самый сезон. Турэскперт Екатерина Васильева рассказывает, в какие российские регионы стоит съездить, чтобы застать это природное явление, и сколько может стоить такая поездка.

Мурманская область

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Начнем с очевидного: большая часть Мурманской области находится за полярным кругом, полярная ночь здесь длится 42 дня, и вероятность увидеть северное сияние довольно высокая. Наблюдать это природное явление можно прямо из Кировска и Апатитов – иллюминация там довольно слабая, в отличие от Мурманска, но чаще всего за северным сиянием едут в Териберку. Там не только почти идеальные природные условия, но и удобная инфраструктура для туристов и множество организованных туров.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – 2,5 часа в одну сторону и от 8 700 рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе в Териберку (3,5 – 4 часа в пути и от 708 рублей за билет в одну сторону (обратите внимание, что автобусы ходят не каждый день). Перелет до Апатитов – также около 2,5 часа в пути в одну сторону и от 7 500 рублей за билеты туда и обратно. Цены на однодневные туры в Териберку начинаются от 3 500 рублей с человека, в эту сумму входит трансфер туда и обратно и иногда красивые фотографии на профессиональную камеру.

Архангельская область

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Северное сияние в Архангельской области можно "поймать" даже в городе, но лучше уехать за его пределы – на берег Северной Двины, к Северодвинску или совместить охоту за северным сиянием с посещением музея деревянного зодчества "Малые Корелы" (кстати, именно так часто делают организаторы экскурсий и профессиональные фотографы).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Архангельска – 2 часа в пути в одну сторону и от 7 600 рублей за билеты туда и обратно, до Северодвинска – час-два на поезде или электричке, билет – от 217 рублей в одну сторону; до "Малых Корел" ходит автобус № 104 (около часа в пути до деревни Малые Карелы). Входной билет в музей "Малые Корелы" – от 250 до 400 рублей (зависит от дня недели). Цены на однодневные туры за северным сиянием из Архангельска начинаются от 4 500 рублей с человека, сюда включен трансфер туда и обратно, иногда фото на профессиональную камеру и угощение поморской выпечкой.

Якутия

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Якутске, столице региона, увидеть северное сияние проблематично (но можно), так как этот город находится южнее необходимых широт. Поэтому за природным явлением лучше ехать на полюс холода Оймякон, где температура воздуха зимой опускается ниже минус 50 градусов. Ехать рекомендуется с туром, так как добираться самостоятельно долго и сложно: почти тысяча километров по трассе от Якутска (это около 14–15 часов в дороге, общественного транспорта нет, нужно искать водителя). Туры обычно организуют на неделю и больше и помимо охоты за северным сиянием включают в них знакомство с бытом местных оленеводов и походы на Ленские столбы.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Якутска – около 7 часов в одну сторону и в районе 30 000 рублей за билеты туда и обратно. Цены на недельные туры в Оймякон из Якутска начинаются от 145 000 рублей с человека, туры со специальными вылазками для наблюдения за северным сиянием – от 290 000 (сюда обычно включено проживание, трансферы, питание, экскурсии на Ленские столбы и другие развлечения по программе). Также есть опция однодневных экскурсий в окрестности Якутска, стоимость – от 1 700 рублей с человека.

Республика Коми

Фото: ТАСС/Алексей Резниченко

"Охота" за северным сиянием в Коми – отличная возможность заодно познакомиться и с самой республикой. Бывали случаи, когда северное сияние озаряло небо здесь даже в сентябре, но чтобы увеличить шансы на успех, лучше ехать зимой, севернее и где меньше городской иллюминации – в Воркуту или Усинск.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сыктывкара – 2 часа в пути и от 11 000 рублей за билеты туда и обратно, поезд до Усинска идет до 17 часов и стоит от 1 290 рублей в одну сторону, а до Воркуты – сутки и от 2 480 рублей.

Ямал

Фото: ТАСС/Ямал-Медиа/Федор Воронов

Город Салехард расположен на северном полярном круге, а так как северное сияние сопровождается низкими температурами, то шансы увидеть его здесь довольно высоки. Посмотреть на это природное явление можно и в городе, но обычно для этого едут в Горнокнязевск или Лабытнанги, чтобы совместить наблюдение с посещением традиционных поселений хантов и ненцев. Самостоятельно добраться можно, но сложно: многое зависит от погоды (в ноябре закрывают паромную переправу, и пока не встанет лед, через Обь до Лабытнанги, например, можно добраться только вертолетом), а также там проблематично с самостоятельным поиском жилья, так что удобнее взять тур, где желающим предлагают остановиться в чумах и полностью погрузиться в оленеводческий быт.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Салехарда – 2,5–3 часа в одну сторону и от 34 000 рублей за билеты туда и обратно, автобус до Горнокнязевска идет 25 минут. Цены на туры из Салехарда на 3 дня к ненцам начинаются от 60 000 рублей с человека (включено все: от проживание в чуме до экскурсий).

