29 декабря, 14:35

Политика

Песков заявил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Новый телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия рассчитывает получить информацию о результатах переговоров Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что в рамках своей предыдущей беседы российский и американский лидеры не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января. Также он обратил внимание, что речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского в настоящий момент не идет.

По словам Пескова, Москва согласна со словами Трампа о том, что мир на Украине стал значительно ближе. Тем не менее Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей, а от Киева требуется вывести вооруженные силы из Донбасса.

Встреча лидеров Украины и США прошла во Флориде 28 декабря. По итогам переговоров американский президент заявлял, что нерешенными остаются еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

С Путиным Трамп созвонился накануне этих переговоров. В ходе беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и Штатами на саммите в Анкоридже.

