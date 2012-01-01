19 января православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В этот день по всей России проходят праздничные службы, а верующие окунаются в проруби, чтобы очистить душу и тело. О традициях и запретах праздника – в материале Москвы 24.

Традиционное празднование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крещение – один из древнейших праздников в христианской культуре. Каждый год 19 января православные отмечают библейское событие: согласно Евангелию, когда Иисусу было 30 лет, он пришел к реке Иордан и попросил пророка Иоанна Предтечу крестить его.

Второе название праздника – Богоявление. Оно связано с чудом, которое произошло сразу после крещения. По преданию, небеса разверзлись и на Иисуса снизошел Святой дух в виде голубя, а люди услышали голос Божий, который гласил: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Таким образом миру явилась Святая Троица.

Празднование Крещения начинается накануне, 18 января, соблюдением строго поста. В пищу можно употреблять только традиционное сочиво – отварные злаки, заправленные медом или сахаром с медом. Есть можно только на утро – после выноса первой свечи после литургии и причащения святой водой.

19 января во всех Храмах идут праздничные службы. В этот день верующие посещают церковь, исповедуются и причащаются.

Главная традиция праздника – освящение воды. Православные верят, что святая вода, исцеляющая душу и тело, может храниться и использоваться весь год. Ею можно окроплять дом, пить во время болезни и наносить на больные места. Святой водой также можно делиться с теми, у кого не получится посетить службу в храме. Причем освятить можно любую воду, даже водопроводную, а вот выливать ее нельзя: это может навлечь беды не только на год, но и на всю жизнь.

Также неотъемлемой частью праздника стали Крещенские купания в купелях и прорубях. Многие считают, что это также может очистить тело и душу. Однако ныряния в ледяную воду – дело добровольное, и скорее просто традиционное. В РПЦ не раз подчеркивали, что купание на Крещение Господне не смывает грехи с человека. Для верующих в такой праздник важнее все же посетить церковную службу и исповедаться.

Приметы и поверья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С праздником Крещения связано множество народных примет, которые расскажут, каким будет предстоящий год.

Например, устойчивый мороз считался хорошим знаком для будущего урожая. Иней на деревьях говорил о значительных всходах конкретно льна. Если же в праздник случалась оттепель, значит будущий год предсказывали неурожайным. Оттепель в Крещение – вообще плохой признак, связанный не только с урожаем, но и всевозможными бедами и катаклизмами в предстоящем году.

Ясное ночное небо с большим количеством звезд в Крещенскую ночь – тоже хороший знак. Оно говорит о большом урожае ягод в предстоящем сезоне. А вот большая яркая Луна ночью – предвестник потопов во время оттепели весной. Южный ветер в праздничный день – к теплой, ранней весне, а снегопад – к дождливому лету.

Существуют и поверья, связанные с праздником. Например, если жениться или сделать предложение в Крещение, брак будет очень крепким – "благословленным на небесах". Кстати, если разбить в Крещение посуду – это к скорой помолвке. А детей, рожденных в Крещение, ждет хорошая судьба.

Помимо этого, чтобы предстоящий год прошел хорошо, праздник нужно провести правильно: не только посетить службу, но и не нарушать определенные запреты. В частности, в Крещение нельзя стирать (из-за особого свойства воды) и заниматься уборкой. Работать в целом также не рекомендуется – день праздничный. Нельзя ссориться, злословить и сплетничать. Ну и, конечно, нельзя плакать: тот, кто плачет в Крещение, проведет в слезах весь последующий год.