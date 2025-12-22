Песков заявил, что Путин ежедневно встречается с участниками СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ежедневно встречается с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, запланирована ли у российского президента встреча с бойцами СВО и их семьями.

"Он каждый день с ними встречается", – подчеркнул Песков.

В ходе прямой линии Путин заявил, что в России много добровольцев, желающих заключить контракт на службу в армии. По его словам, укомплектование ВС РФ идет в хорошем темпе и плановом порядке. Всего в 2025 году контракт с Минобороны РФ подписали около 406–410 тысяч человек.

Президент России также выразил уверенность в новых успехах российской армии, которые будут достигнуты на передовой до конца 2025 года.