22 декабря, 08:43

Общество

Россиянам напомнили, что последняя рабочая неделя 2025 года будет двухдневной

Фото: depositphotos/puhhha

Последняя неделя 2025 года будет состоять всего из двух рабочих дней. В среду, 31 декабря, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Парламентарий напомнила, что россиян ждут одни из самых длинных новогодних каникул за последнее время. Первым рабочим днем в 2026 году станет 12 января. При этом, подчеркнула Стенякина, работодатели не имеют права сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней.

Ранее депутат ГД Ярослав Нилов сообщил, что 30 декабря будет обычным рабочим днем, а не сокращенным. Он также призвал закрепить в Трудовом кодексе России условие, согласно которому последний день в году всегда должен быть нерабочим.

Кроме того, работа в период с 31 декабря по 11 января, то есть в официально установленные праздничные дни, оплачивается не менее чем в двойном размере, уточнял член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

Общественная палата напомнила о двойной оплате за новогодние праздники

