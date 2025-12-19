Россиянам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Фото: depositphotos/puhhha

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что последний рабочий день в 2025 году – 30 декабря – не будет сокращенным, передает ТАСС.

В Трудовом кодексе России указано, что длительность рабочего дня сокращается на час перед праздниками. Однако Нилов напомнил, что в этом году 31 декабря сделали нерабочим днем из-за переноса правительством РФ выходного. Именно поэтому 30-е число является обычным рабочим днем.

В связи с этим парламентарий призвал закрепить в Трудовом кодексе РФ условие, что последний день в году всегда должен быть нерабочим. Однако, чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней и не создавать дополнительной нагрузки на работодателей, Нилов порекомендовал сократить продолжительность новогодних праздников, убрав 8 января.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях. В соответствии с документом новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Нерабочими также будут дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Кроме того, выходные будут ждать россиян с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря 2026 года.

