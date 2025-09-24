Новогодние праздники продлятся в России 12 дней

Фото: depositphotos/Alex_Schmidt

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. В соответствии с документом новогодние праздники продлятся 12 дней, сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Таким образом, зимой россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Нерабочими также будут дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Кроме того, выходные будут ждать россиян с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря 2026 года.



Ранее эксперты рассказали, что, взяв несколько отпускных дней в ноябре, можно отдохнуть в два раза больше. В 2025 году официальные выходные продлятся с 2 по 4 ноября включительно, то есть, оформив отпуск с 27 октября по 2 ноября, сотрудник сможет получить полноценный отпуск, использовав при этом всего шесть дней из общего лимита.

Если цель – сохранить дни отпуска, то лучше написать заявление об отдыхе на 5, 6 и 7 ноября. По словам специалистов, такой вариант будет удобен для людей, которые работают 5 дней в неделю, потому что это позволит им отдыхать сразу 8 дней подряд, при этом использовав всего 3 отпускных дня.

