Россияне смогут выгодно уйти в отпуск в ноябре

Фото: depositphotos/zebryansk

Взяв несколько отпускных дней в ноябре, можно отдохнуть в два раза больше, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

В ноябре этого года официальные выходные для россиян продлятся с 2 по 4 ноября включительно. По словам экспертов, если оформить отпуск с 27 октября по 2 ноября, сотрудник получит полноценный отпуск, но при этом будет использовано шесть дней из общего лимита ежегодного оплачиваемого отпуска.

"При условии месячной зарплаты 114 943 рублей доход за 12 месяцев составит 1 379 316 рублей, среднее количество дней за год – 351,6, а среднедневной заработок – 3 922,97 рубля. Итого, если взять отпуск с 27 октября по 1 ноября, размер отпускных будет выше: 6 умножить на 3 922,97 равно 23 537,81 рубля. Это наиболее выгодный вариант с точки зрения размера отпускных выплат", – объяснили аналитики.

Если цель – сохранить дни отпуска, то лучше оформить 5, 6 и 7 ноября. По словам специалистов, такой вариант будет удобен для людей, которые работают 5 дней в неделю, потому что это позволит им отдыхать сразу 8 дней подряд, при этом использовав всего 3 отпускных дня.

Вместе с этим продолжительность мини-каникул можно увеличить благодаря официальным отгулам, которые даются за переработки, а также работу в выходные дни или праздники. Эксперты объяснили, что, если сотрудник несколько раз оставался на работе дольше положенного времени и при этом накопил 8 сверхурочных часов, он может оформить официальный выходной.

Кроме того, отгулы можно взять за работу в праздничные дни, а также один выходной день полагается для доноров крови.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил закрепить "короткую пятницу" за счет работы в другие дни. По его словам, процесс перехода к сокращенной рабочей неделе может быть постепенным и сбалансированным.