Депутат ГД Нилов предложил закрепить "короткую пятницу" за счет работы в другие дни

Фото: 123RF/voronaman

В России можно законодательно закрепить сокращенный рабочий день по пятницам за счет работы в другие дни. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, процесс перехода к сокращенной рабочей неделе может быть постепенным и сбалансированным.

"Я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга", – приводит слова Нилова ТАСС.

Как пояснил депутат, для этого можно либо сократить обеденный перерыв, либо задерживаться после окончания рабочего дня. Подобные меры необходимы для сохранения баланса времени труда и отдыха.

В июле Нилов внес в ГД законопроект, предполагающий сокращение рабочего дня перед выходными. Парламентарий отметил, что сейчас Трудовой кодекс не требует от работодателей сокращать рабочий день, но и не запрещает этого.

Однако, по мнению эксперта Константина Ордова, закрепление "короткой пятницы" в законе сыграет на руку недобросовестным сотрудникам и ударит по бизнесу. По его мнению, вместо сокращения рабочего дня лучше ужесточить контроль за оплатой сотрудникам сверхурочной работы.

