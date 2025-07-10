Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

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Государственная дума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предлагала обязать работодателя по требованию сотрудника сократить рабочий день: при температуре 28,5 градуса – на один час, при 29 градусах и выше – на четыре часа. Изменения были направлены на защиту здоровья и устранение правового пробела.

Согласно санитарным правилам, работодатель обязан обеспечить сотрудникам безопасную температуру, однако на практике у него не всегда есть средства и возможности для этого.

"Предлагаемые меры – это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика – достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города", – объяснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, это не нанесет ущерба показателям работы, а, наоборот, может повысить эффективность труда, уменьшить число больничных и несчастных случаев. Чернышов указал, что жара становится угрозой для здоровья и жизни.

"Например, последняя волна жары на юге Европы привела к гибели более 2 300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания", – отметил парламентарий.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Депутат Ярослав Нилов обратил внимание, что в настоящее время Трудовой кодекс не требует от работодателей сокращать рабочий день перед выходными, но и не запрещает этого, если соблюдаются основные требования к длительности рабочей недели.

