Юрист Виноградов: рабочий день сокращается на час при 28,5 градуса тепла

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Рабочий день сокращается на час при достижении отметки в 28,5 градуса тепла, напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

"При установлении температуры выше нормы руководство должно либо оснастить помещения системами кондиционирования воздуха, либо предусмотреть сокращение рабочего времени без снижения размера оплаты труда", – объяснил Виноградов.

Если температура воздуха повышается до 29 градусов, то рабочий день сокращается на 2 часа, а в случае превышения порога в 30,5 градуса – на 4 часа. В случае если работодатель отказывается от соблюдения установленных норм, то это является нарушением статьи 212 ТК РФ.

При выявлении таких нарушений сотрудники могут написать коллективное письмо к руководству. Письменные обращения стоит оформлять с обязательным сохранением копий. Для подтверждения фактов нужно провести замеры температуры с использованием сертифицированных приборов, желательно с видеофиксацией.

"В случае игнорирования этого обращения работники имеют право подать жалобу в Государственную инспекцию труда <...> При систематическом нарушении температурного режима сотрудник может также обратиться в прокуратуру или потребовать компенсации морального вреда через суд", – рассказал Виноградов.

За такие правонарушения работодателя привлекут к административной ответственности со штрафами до 80 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма возрастает до 200 тысяч рублей.

Во время жары многие россияне любят употреблять холодные блюда вместо горячих, но такой подход может навредить здоровью, уверена врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. В беседе с "Газетой.ру" она объяснила, что в особой зоне риска пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и холецистит.

"В жару не рекомендуется есть такое всеми любимое лакомство, как мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению острых респираторных заболеваний", – считает специалист.

При этом не стоит "охлаждаться" при помощи кваса, лимонада и молочного коктейля. Сладкие напитки лишь усилят жажду и сохранят больше тепла, так как они воспрепятствуют нормальному потоотделению, усиливая обезвоживание, объяснила эксперт.

"Предпочтите воду, чай, компот, морс", – сказала гастроэнтеролог.

По ее данным, летом выше шанс пищевой токсикоинфекции, поэтому во время путешествий лучше не брать с собой скоропортящиеся продукты, включая молоко, творог, сметану, яйца, колбасы, салаты с майонезом, пирожные с кремом и так далее.

"Высокие температуры – это риск размножения патогенных бактерий в данных продуктах питания. Как следствие, тошнота, рвота, диарея, болевой синдром в животе, повышение температуры тела", – предупредила врач.

Поэтому в дороге лучше использовать печенье и крекеры для перекуса, пить бутилированную воду. Перед приемом пищи нужно не забывать мыть руки. Также специалист напомнила о важности термической обработки продуктов при температуре от 80 до 100 градусов, а также о соблюдении условий и сроков хранения еды.

Во вторник, 3 июня, в Москве ожидается облачная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов. По прогнозам синоптиков, температура в столичном регионе будет повышаться в течение недели.

К 5 июня температура воздуха в Москве ожидается на уровне 25 градусов, а по области местами – до 27 градусов. При этом к 7-му числу воздух в столице может прогреться до 28 градусов.

