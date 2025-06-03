03 июня, 06:15Общество
Облачная погода с прояснениями ожидается в столице 3 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода с прояснениями ожидается в столице во вторник, 3 июня. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.
Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет повышаться в течение этой недели. При этом некоторые дни ожидаются без осадков, а в другие стоит ждать локальные кратковременные дожди.
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до 4 июня. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.
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