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03 июня, 06:15

Общество

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице 3 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице во вторник, 3 июня. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет повышаться в течение этой недели. При этом некоторые дни ожидаются без осадков, а в другие стоит ждать локальные кратковременные дожди.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до 4 июня. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 3 июня

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