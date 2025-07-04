Экономист Ордов: "короткой пятницей" будут пользоваться недобросовестные сотрудники

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Закрепление "короткой пятницы" в законе сыграет на руку недобросовестным сотрудникам и ударит по бизнесу. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес законопроект, закрепляющий сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. В настоящее время такого требования в Трудовом кодексе нет. По мнению парламентария, эта мера повысит продуктивность и результативность работников.

Однако Константин Ордов убежден, что "короткой пятницей" с большой долей вероятности будут пользоваться недобросовестные сотрудники.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Мотивация будет не лучше работать, а быстрее убежать домой. При этом ответственные сотрудники как уходили позже, так, скорее всего, и продолжат это делать.

"Несвоевременно ставить бизнес в менее выгодное положение: на рынке труда и так наблюдается дефицит рабочих рук", – отметил эксперт.

По его мнению, вместо "короткой пятницы" лучше ужесточить контроль за оплатой сотрудникам сверхурочной работы в полуторном и двойном размерах. Это было бы более справедливое решение, заключил Ордов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о необходимости вернуть обязательный перерыв для работающих за компьютером. Эта норма была исключена из СанПиН в 2021 году, напомнила депутат.

