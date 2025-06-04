Юрист Яковлева назвала два способа сохранить отпуск в случае болезни

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Сотрудник может перенести или продлить отпуск в случае болезни. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она отметила, что заболевшему в отпуске сотруднику надо оформить больничный. Тогда его отдых автоматически продлится на то количество дней, которое он болел.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Также работник может перенести остатки своего отпуска на другие дни. Для этого надо уведомить работодателя с помощью заявления, указав в нем периоды желаемого отдыха.

"При этом надо учитывать, что продлевать и переносить можно только дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска. В отношении того, что дается без сохранения заработной платы, таких привилегий нет", – пояснила Яковлева.

Также эксперт отметила, что отпуск продлят или перенесут, только если болеет сам работник. Больничный по уходу за ребенком или другим членом семьи учитывать в этом случае не будут.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что с точки зрения оплаты выгоднее идти в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22). Самые же невыгодные в этом плане – июнь, ноябрь (по 19 рабочих дней), а также май (18) и январь (17).

