Юрист Яковлева назвала два способа сохранить отпуск в случае болезни

04 июня, 15:35Общество
Фото: 123RF/dekazigzag
Сотрудник может перенести или продлить отпуск в случае болезни. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она отметила, что заболевшему в отпуске сотруднику надо оформить больничный. Тогда его отдых автоматически продлится на то количество дней, которое он болел.
"При этом надо учитывать, что продлевать и переносить можно только дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска. В отношении того, что дается без сохранения заработной платы, таких привилегий нет", – пояснила Яковлева.
Также эксперт отметила, что отпуск продлят или перенесут, только если болеет сам работник. Больничный по уходу за ребенком или другим членом семьи учитывать в этом случае не будут.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что с точки зрения оплаты выгоднее идти в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22). Самые же невыгодные в этом плане – июнь, ноябрь (по 19 рабочих дней), а также май (18) и январь (17).