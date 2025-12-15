Диетолог Соломатина: "детское шампанское" способствует вымыванию кальция из костей

В Госдуме предложили запретить называть лимонад "детским шампанским", чтобы избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек. Насколько эффективной может быть такая мера и какие напитки лучше поставить на праздничный стол, разбиралась Москва 24.

Маркетинговые уловки

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением запретить в России продукцию под названием "детское шампанское". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что шампанское – исключительно алкогольный продукт. Использование этого названия для лимонадов формирует у несовершеннолетних позитивное восприятие спиртного.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Подобные словесные конструкции – очевидные маркетинговые уловки, цель которых – вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних. "Детское шампанское" сопоставимо с такими явлениями, как "детский наркотик" из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты.

Депутат добавил, что размытые представления о спиртном также формируют такие названия, как "вино без алкоголя" и "пиво без градуса": это является скрытой рекламой, формирующей у ребенка ложную безопасность употребления этих напитков.

Ранее депутат уже предлагал переименовать "детское шампанское" в "лимонад", а также ввести штрафы за пропаганду алкоголя среди несовершеннолетних.

Кроме того, в ноябре 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин также писал в своем телеграм-канале, что парламентарии обсуждают ограничения на продажу детям безалкогольной продукции, имитирующей спиртное. В частности, он привел цифры, согласно которым среди 10–13-летних "нулевое" пиво и вино употребляют порядка 6% детей, а в возрасте 16–17 лет – примерно 21%. Володин привел мнения врачей, согласно которым это чревато формированием пристрастия к специфическому вкусу таких напитков и ритуала, который ассоциируется с имитацией поведения взрослых.

Взрослые "ритуалы"

Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев рассказал Москве 24, что склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой.

"Именно там часто ребенку дают попробовать алкоголь, вовлекают в ритуалы (например, чокаются бокалами). Эти практики закрепляются и со временем воспринимаются как норма. Таким образом, проблема носит культурно-воспитательный характер", – отметил эксперт.





Игорь Лазарев врач-психиатр, нарколог Что касается запрета "детского шампанского", то непонятно, на каком основании его вводить. Если для родителей алкогольные ритуалы (например, поднятие бокалов за праздничным столом) имеют почти сакральное значение, какие бы слова они ни говорили, ребенок будет копировать их действия. В семьях, где этого нет, у детей не возникает подобного интереса.

Эксперт добавил, что с возрастом ребенку можно и нужно доступно объяснять: алкоголь – опасное вещество, вызывающее зависимость и проблемы со здоровьем.

"Зачастую же родители снимают с себя ответственность: сами подают пример употребления, показывают, что это нормально, а потом удивляются, почему повзрослевший ребенок начинает пить. Сначала стоит ответить себе на вопрос: могут ли взрослые, например, встретить Новый год без навязанного алкогольного ритуала? Ведь никто не заставляет себя травить", – указал Лазарев.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что так называемое детское шампанское негативно влияет на состояние организма.

"В сладкой газировке содержится большое количество добавленного сахара – примерно 5–6 чайных ложек в банке. Также там есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка. А это приводит к тому, что всасывание сахара происходит значительно быстрее", – отметила диетолог в разговоре с Москвой 24.

Еще одним опасным компонентом часто выступает ортофосфорная кислота, которая способствует вымыванию кальция из костной ткани, что достаточно опасно для детей и женщин в менопаузе, при которой нередко развивается остеопороз. Для растущего детского организма кальций критически важен не только для формирования скелета, но и нормального функционирования мышц, включая сердечную, подчеркнула Соломатина.

Она добавила, что не менее опасными могут быть и пакетированные соки. В них также содержится высокое количество сахара – примерно 5 ложек на стакан около 300 миллилитров. Поэтому диетологи рекомендуют обязательно разбавлять такие соки водой как минимум наполовину.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также важно выбирать соки с мякотью. Причина в том, что содержащаяся в мякоти клетчатка (пищевые волокна) замедляет процесс всасывания сахара в кровь. Если ее нет, как в осветленных соках, сахар поступает в кровоток почти мгновенно. У детей это часто проявляется как приступ гиперактивности и энергии, который через 30–40 минут сменяется упадком сил, раздражительностью и непреодолимым желанием съесть или выпить что-то сладкое снова, чтобы получить новую "инъекцию" энергии.

Эксперт посоветовала заменить газировку и соки напитками домашнего приготовления. Это, прежде всего, морсы из свежих/замороженных ягод или на основе цитрусовых, а также компоты из сухофруктов.

В целом же сладкие напитки в контексте обильного новогоднего стола стоит рассматривать как десерт. Дело в том, что организм и так получает огромное количество скрытых сахаров и углеводов из других блюд. На этом фоне приемлемой порцией сладкого напитка за весь вечер будет около 200 миллилитров, посоветовала Соломатина.