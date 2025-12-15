Диетолог Соломатина: "детское шампанское" способствует вымыванию кальция из костей

В Госдуме предложили запретить называть лимонад "детским шампанским", чтобы избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек. Насколько эффективной может быть такая мера и какие напитки лучше поставить на праздничный стол, разбиралась Москва 24.
Маркетинговые уловки
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением запретить в России продукцию под названием "детское шампанское". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий объяснил, что шампанское – исключительно алкогольный продукт. Использование этого названия для лимонадов формирует у несовершеннолетних позитивное восприятие спиртного.
Депутат добавил, что размытые представления о спиртном также формируют такие названия, как "вино без алкоголя" и "пиво без градуса": это является скрытой рекламой, формирующей у ребенка ложную безопасность употребления этих напитков.
Ранее депутат уже предлагал переименовать "детское шампанское" в "лимонад", а также ввести штрафы за пропаганду алкоголя среди несовершеннолетних.
Кроме того, в ноябре 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин также писал в своем телеграм-канале, что парламентарии обсуждают ограничения на продажу детям безалкогольной продукции, имитирующей спиртное. В частности, он привел цифры, согласно которым среди 10–13-летних "нулевое" пиво и вино употребляют порядка 6% детей, а в возрасте 16–17 лет – примерно 21%. Володин привел мнения врачей, согласно которым это чревато формированием пристрастия к специфическому вкусу таких напитков и ритуала, который ассоциируется с имитацией поведения взрослых.
Взрослые "ритуалы"
Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев рассказал Москве 24, что склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой.
"Именно там часто ребенку дают попробовать алкоголь, вовлекают в ритуалы (например, чокаются бокалами). Эти практики закрепляются и со временем воспринимаются как норма. Таким образом, проблема носит культурно-воспитательный характер", – отметил эксперт.
Эксперт добавил, что с возрастом ребенку можно и нужно доступно объяснять: алкоголь – опасное вещество, вызывающее зависимость и проблемы со здоровьем.
"Зачастую же родители снимают с себя ответственность: сами подают пример употребления, показывают, что это нормально, а потом удивляются, почему повзрослевший ребенок начинает пить. Сначала стоит ответить себе на вопрос: могут ли взрослые, например, встретить Новый год без навязанного алкогольного ритуала? Ведь никто не заставляет себя травить", – указал Лазарев.
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что так называемое детское шампанское негативно влияет на состояние организма.
"В сладкой газировке содержится большое количество добавленного сахара – примерно 5–6 чайных ложек в банке. Также там есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка. А это приводит к тому, что всасывание сахара происходит значительно быстрее", – отметила диетолог в разговоре с Москвой 24.
Еще одним опасным компонентом часто выступает ортофосфорная кислота, которая способствует вымыванию кальция из костной ткани, что достаточно опасно для детей и женщин в менопаузе, при которой нередко развивается остеопороз. Для растущего детского организма кальций критически важен не только для формирования скелета, но и нормального функционирования мышц, включая сердечную, подчеркнула Соломатина.
Она добавила, что не менее опасными могут быть и пакетированные соки. В них также содержится высокое количество сахара – примерно 5 ложек на стакан около 300 миллилитров. Поэтому диетологи рекомендуют обязательно разбавлять такие соки водой как минимум наполовину.
Эксперт посоветовала заменить газировку и соки напитками домашнего приготовления. Это, прежде всего, морсы из свежих/замороженных ягод или на основе цитрусовых, а также компоты из сухофруктов.
В целом же сладкие напитки в контексте обильного новогоднего стола стоит рассматривать как десерт. Дело в том, что организм и так получает огромное количество скрытых сахаров и углеводов из других блюд. На этом фоне приемлемой порцией сладкого напитка за весь вечер будет около 200 миллилитров, посоветовала Соломатина.