Минздрав сообщил о положительной динамике у госпитализированных в Норильске детей

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Положительная динамика наметилась в состоянии двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой от голода умер пятимесячный ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве добавили, что дети при этом остаются в стабильно тяжелом состоянии.

О смерти младенца стало известно в понедельник, 22 декабря. Пятимесячный ребенок умер от истощения, пока его мать трое суток была в гостях.

Вскоре женщина была задержана. Следствие выяснило, что она ушла к знакомому и оставила без еды четырех детей. Двое из них были доставлены в больницу, а старшую девочку поместили в социальный приют.

В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она признала свою вину.