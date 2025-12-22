Женщина из Норильска, ребенок которой умер от голода, признала вину

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Жительница Норильска, в семье которой умер от голода младенец, признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что семья жила на социальные пособия. Их размер на четверых детей превышал 100 тысяч рублей.

Также правоохранители выяснили, что отец детей был осужден в январе 2025 года за самоуправство и побои в отношении женщины и ее 15-летней дочери, которая приходится мужчине падчерицей.

"Будет проверено (на предмет халатности органов профилактики. – Прим. ред.), почему семья не состояла на профилактическом учете при наличии данных о том, что отцом детей совершались противоправные действия в отношении старшей девочки", – добавили в СК.

О смерти младенца стало известно 22 декабря. Пятимесячный ребенок умер от истощения, пока его мать трое суток была в гостях. Женщина ушла к знакомому и оставила без еды четырех детей. Двое из них доставлены в больницу, старшая девочка помещена в социальный приют.

В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.