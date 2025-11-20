Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:35

Происшествия
The Star: ребенок из России умер после укуса медузы в Малайзии

Ребенок из России умер после укуса медузы в Малайзии

Фото: 123RF.com/federicofoto

Двухлетний ребенок из России умер от осложнений после укуса кубомедузы на пляже Ченанг в Малайзии, сообщает издание The Star.

ЧП произошло 15 ноября. Практически сразу после укуса мальчик перестал дышать. Врачи промыли рану, затем отвезли его в клинику, а позже положили в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался 19 ноября.

Отец мальчика рассказал, что семья ценит принятые меры и не намерена обращаться к юристам. Мужчина выразил надежду, что их трагедия станет предупреждением для других посетителей пляжа. Пара планирует кремировать сына и привезти его прах обратно в Россию.

Ранее СМИ писали, что у россиянки, отдыхающей в египетском Шарм-эш-Шейхе, появилась большая шишка после укуса верблюжьего паука (сольпуги). Нападение произошло вечером во время ужина в пляжном баре. Эти паукообразные активны в ночное время и часто встречаются на курортах Египта.

Сольпуги не ядовиты, но их укусы могут вызвать сильное воспаление. От шишки российская туристка смогла избавиться с помощью местных мазей, уточнили журналисты.

Новости мира: россияне заразились лихорадкой чикунгунья на Сейшельских островах

